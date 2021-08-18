Биржа: доллар вверх, а евро вниз

Завершились сегодняшние торги на Белорусской валютно-фондовой бирже.

Три основные иностранные валюты свои сессии завершили на следующих позициях:

российский рубль — 3,4117 белорусского рубля за 100 российских (+0,0131 пункта);

доллар — 2,5068 белорусского рубля (+0,0097 пункта);

евро — 2,9387 белорусского рубля (−0,0011 пункта).

Раннее сообщалось, что минувшая рабочая неделя (9-13 августа) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала падением четырех из пяти иностранных валют , за которыми наблюдают Naviny.by.

В январе-июле 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю снизился на 3,07% (с 2,5789 до 2,4997). Это четвертый показатель на территории бывшего СССР.

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