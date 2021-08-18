Философу Владимиру Мацкевичу предъявлено обвинение
Философу и методологу Владимиру Мацкевичу сегодня предъявлено обвинение.
Как сообщил гендиректор международной неправительственной организации «ЕвроБеларусь», политолог Андрей Егоров, ему инкриминируют ст. 342 УК.
«Это значит, что под арестом могут содержать два месяца, — написал эксперт на своей странице в соцсети. — Потом могут продлять, как это часто бывает».
По его словам, Мацкевич «бодр, не падает духом, но говорит, что заставляют сбрить бороду».
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Утром 14 августа Татьяна Водолажская
Международная общественная организация «ЕвроБеларусь» была создана представителями организаций гражданского общества Беларуси в 2007 году, зарегистрирована в Литве в 2009 году.
Белорусские правозащитники