Философу Владимиру Мацкевичу предъявлено обвинение

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Философу и методологу Владимиру Мацкевичу сегодня предъявлено обвинение.

Как сообщил гендиректор международной неправительственной организации «ЕвроБеларусь», политолог Андрей Егоров, ему инкриминируют ст. 342 УК.

«Это значит, что под арестом могут содержать два месяца, — написал эксперт на своей странице в соцсети. — Потом могут продлять, как это часто бывает».

По его словам, Мацкевич «бодр, не падает духом, но говорит, что заставляют сбрить бороду».

4 августа силовики пришли с обысками к представителям «ЕвроБеларуси» — экс-руководителю этой неправительственной организации Владу Величко, Владимиру Мацкевичу, а также социологам Татьяне Водолажской и Оксане Шелест. После обысков всех увезли на допросы. Вечером Шелест и Величко отпустили, Мацкевича и Водолажскую отправили в ИВС на Окрестина.

Утром 14 августа Татьяна Водолажская вышла из изолятора. У нее взята подписка о неразглашении.

Международная общественная организация «ЕвроБеларусь» была создана представителями организаций гражданского общества Беларуси в 2007 году, зарегистрирована в Литве в 2009 году.

Белорусские правозащитники признали Мацкевича политзаключенным.

 

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Сюжет: Новая атака на СМИ и НГО
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Тэги: евробеларусь политическое преследование Персона: Владимир Мацкевич Андрей Егоров

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