Журналистку БелаПАН Ирину Турчину отпустили после допроса в СК

Журналистку БелаПАН Ирину Турчину отпустили после допроса в УСК по Минску.

По ее словам, сотрудники столичного ОБЭП пришли в 7 утра. Обыск длился около двух часов.

В постановлении была указана статья 342 УК. Изъяли все цифровые носители — компьютер, мобильный телефон, флешки, диктофон и блокнот.

После обыска повезли на допрос, где журналистка отказалась от дачи показаний.

С нее взяли подписку о неразглашении и отпустили. Турчина находится в статусе свидетеля по уголовному делу.

Сегодня утром правоохранители пришли с обысками к нескольким сотрудникам информагентства БелаПАН: Захара Щербакова увезли на допрос , у редактора интернет-издания Александра Зайцева изъяли технику , Ирину Левшину отвезли на обыск в офис редакции , после чего будет допрос в УСК по Минску. О проведении обыска успели сообщить журналистка Ирина Турчина, а также бухгалтер компании Екатерина Боева.

По неофициальной информации, обыск сегодня прошел у бывшего директора БелаПАН Дмитрия Новожилова.