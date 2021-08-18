По неофициальной информации, у бывшего директора БелаПАН Новожилова также прошел обыск
По неофициальной информации, у бывшего директора БелаПАН Дмитрия Новожилова прошел обыск, он на допросе.
Новожилов стал исполняющим обязанности, а потом директором БелаПАН после смерти основателя информагентства Алеся Липая в августе 2018 года. В январе 2021-го Новожилов уволился из компании по собственному желанию.
Сегодня утром правоохранители пришли с обысками к нескольким сотрудникам информагентства БелаПАН: Захара Щербакова