По неофициальной информации, у бывшего директора БелаПАН Новожилова также прошел обыск

/ Общество
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По неофициальной информации, у бывшего директора БелаПАН Дмитрия Новожилова прошел обыск, он на допросе.

Фото из архива

Новожилов стал исполняющим обязанности, а потом директором БелаПАН после смерти основателя информагентства Алеся Липая в августе 2018 года. В январе 2021-го Новожилов уволился из компании по собственному желанию.

Сегодня утром правоохранители пришли с обысками к нескольким сотрудникам информагентства БелаПАН: Захара Щербакова увезли на допрос; у Александра Зайцева изъяли технику, Ирину Левшину отвезли на обыск в офис редакции после чего будет допрос в УСК по Минску. О проведении обыска успели сообщить журналистка Ирина Турчина, а также бухгалтер компании Екатерина Боева.

 

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Сюжет: Новая атака на СМИ и НГО
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Тэги: обыски БелаПАН Персона: Дмитрий Новожилов Алесь Липай

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