У зама главреда БелаПАН Александра Зайцева в ходе обыска изъята техника, он не задержан

/ Общество
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У заместителя главного редактора информационной компании БелаПАН Александра Зайцева в ходе обыска в его квартире утром 18 августа изъята техника, сам он на свободе.

Фото со страницы Александра Зайцева в соцсети

По словам журналиста, обыск проводился примерно в течение часа в рамках дела об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 342 УК). Всего было семь человек: два сотрудника ОБЭП, их куратор (возможно, из другого ведомства), два спецназовца в полной экипировке и двое понятых.

Забрали мобильный телефон, жесткий диск компьютера, старый планшет, а также редакционное удостоверение и несколько визиток. Дело ведет Следственный комитет.

Александр Зайцев не задержан, но подписал обязательство о явке. Его процессуальный статус ему не пояснили.

О проведении обыска успели сообщить журналистка Ирина Турчина, редактор интернет-газеты БелаПАН Naviny.by Александр Зайцев и бухгалтер компании Екатерина Боева.

По сведениям БелаПАН, обыск проводится и у директора — главного редактора БелаПАН Ирины Левшиной.

После обыска в квартире журналиста агентства Захара Щербакова его увезли на допрос.    

 

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Сюжет: Новая атака на СМИ и НГО
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Тэги: обыски БелаПАН Персона: Александр Зайцев Город: Минск

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