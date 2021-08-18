Доллар растет на открытии торгов в среду
Открылись очередные торги на Белорусской валютно-фондовой бирже.
Российский рубль добавляет в весе 0,0113 пункта и находится на отметке 3,4099 белорусского рубля за 100 российских.
Растет и доллар. Плюс составляет 0,0035 пункта — 2,5006 белорусского рубля.
А вот евро теряет позиции на 0,0058 пункта — 2,934 белорусского рубля.
Раннее сообщалось, что минувшая рабочая неделя (9-13 августа) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала
В январе-июле 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю
Читайте также:
Эксперт: за последние десять лет Россия только по нефти и газу «подарила» Беларуси 54 млрд долларов Беларусь вернулась в эпоху бюджетного дефицита В Польше растут зарплаты: средняя в секторе предприятий — 1,3 тысячи евро