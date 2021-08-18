Доллар растет на открытии торгов в среду

Открылись очередные торги на Белорусской валютно-фондовой бирже.

Российский рубль добавляет в весе 0,0113 пункта и находится на отметке 3,4099 белорусского рубля за 100 российских.

Растет и доллар. Плюс составляет 0,0035 пункта — 2,5006 белорусского рубля.

А вот евро теряет позиции на 0,0058 пункта — 2,934 белорусского рубля.

Раннее сообщалось, что минувшая рабочая неделя (9-13 августа) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала падением четырех из пяти иностранных валют , за которыми наблюдают Naviny.by.

В январе-июле 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю снизился на 3,07% (с 2,5789 до 2,4997). Это четвертый показатель на территории бывшего СССР.

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