Стихия оставила без света 1016 населенных пунктов

/ Происшествия
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О последствиях стихии, которая накануне хозяйничала в Беларуси, сообщили энергетики.

По информации ГПО «Белэнерго», в течение суток периодически без света оставались 1016 населенных пунктов и 107 сельскохозяйственных зданий.

Как отметили в объединении, отключения оперативно устраняются аварийными бригадами. Так, по состоянию на 06:00 без электроснабжения оставались 34 населенных пункта и 127 трансформаторных подстанций в Минской области.

В МЧС сообщили, что в Витебском районе на перегоне Езерище — Витебск из-за проблем с электроснабжением произошла задержка пассажирского поезда. Невынужденная стоянка  продолжалась почти полтора часа.

 

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Тэги: стихия Белэнерго отключение света

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