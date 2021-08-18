Литва: около десятка белорусских офицеров зашли в Литву, проталкивая туда группу мигрантов

/ Беларусь-ЕС
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Служба охраны государственной границы Литвы сообщила о нарушении со стороны белорусских военнослужащих.

По данным литовской стороны, около десятка белорусских офицеров в защитной экипировке во вторник зашли на территорию Литвы, проталкивая туда группу из 35 иракских мигрантов.

«Офицеры покинули территорию через несколько минут, когда литовские пограничники несколько раз сообщили им, что они незаконно пересекли границу», — сказал представитель СОГГ Рокас Пукинскас.

Как сообщается в заявлении МВД Литвы, в ответ на этот инцидент страна усилит патрулирование границы, пишет golosameriki.com.

 

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Тэги: нелегальные мигранты Беларусь-Литва-граница Персона: Рокас Пукинскас

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