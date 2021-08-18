В Миорском районе по дороге в больницу умер восьмилетний ребенок

Восьмилетний мальчик скончался по дороге в больницу. Трагедия произошла в Миорском районе.

Как сообщили в Следственном комитете, накануне днем компания детей отдыхала на берегу искусственного водоема в агрогородке Подъельцы.

«Друзья погибшего рассказали, что он хотел показать, как правильно прыгать «бомбочкой» в воду, однако не рассчитал свои силы и начал тонуть, — отметили в СК. — Ребенка из воды извлекли сотрудники ОСВОД. Несмотря на усилия врачей мальчика спасти не удалось. По дороге в больницу он скончался».