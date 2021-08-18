Тимановская подписала Открытое письмо спортсменов против насилия

Кристина Тимановская поставила свою подпись под Открытым письмом спортсменов против насилия и за честные выборы, которое появилось 16 августа 2020 года.

Фото со страницы Кристины в соцсети

«Я, как и многие тогда, осталась в стороне, предпочитая думать, что если буду просто готовиться к Олимпиаде, со мной ничего не произойдет», — вспоминает спортсменка.

Ровно год спустя (после событий на Олимпиаде в Токио и переезда в Польшу) она передумала.

По словам Тимановской, этот шаг лишний повод обратиться ко всем спортсменам: «Если вы думаете, что режим вас не коснется — это не так».

Легкоатлетка призналась, что не знает, «где бы находилась сейчас и какие «признательные показания» давала на камеру, если бы не Фонд спортивной солидарности».

4 августа белорусская бегунья прибыла из Токио через Вену в Варшаву. Посольство Польши в Японии выдало спортсменке гуманитарную визу. Польские власти обещали содействовать продолжению ее спортивной карьеры.

Ранее Белорусский фонд спортивной солидарности ( BSSF ) заявил , что Кристину насильно вывозят из Токио.

В НОК утверждают, что решение было принято «по заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием» спортсменки. Позже появилась аудиозапись «уговоров» со стороны официальных лиц белорусской делегации, что спортсменка тихо и добровольно покинула Олимпиаду.

Команда Народного антикризисного управления заявила , что уже подключает дипломатические службы стран Евросоюза для предоставления международной защиты спортсменке.

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