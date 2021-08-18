У сотрудников БелаПАН проходят обыски

/ Общество
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У сотрудников информационной компании БелаПАН утром 18 августа проходят обыски.

О проведении обыска успели сообщить журналистка Ирина Турчина, редактор интернет-газеты БелаПАН Naviny.by Александр Зайцев и бухгалтер компании Екатерина Боева.

Не выходят на связь директор — главный редактор БелаПАН Ирина Левшина и журналист Захар Щербаков.

Обновление. Очевидцы сообщают, что в квартире Левшиной тоже проходит обыск. Двери не взломаны. Она в квартире, слышны голоса ее и каких-то людей. Рядом с подъездом стоит микроавтобус с тонированными стеклами.

 

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Тэги: обыски свобода слова БелаПАН репрессии Персона: Ирина Турчина Александр Зайцев Екатерина Боева Ирина Левшина Захар Щербаков

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