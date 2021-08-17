Таможенники выявили схему незаконного ввоза косметики из ЕС

Белорусская таможня выявила схему незаконного ввоза в страну профессиональной косметики, сообщили в Государственном таможенном комитете.

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Установлено, что преступная схема реализовывалась с 2018-го по 2020 год. Стоимость ввезенной косметики превысила 2,5 млн рублей.

Из стран ЕС минской фирме поставлялась профессиональная косметика европейских брендов широкого ассортимента: краски и уходовые средства для волос, крема, сыворотки, инъекционные препараты для лица и многое другое. Для ввоза товаров в Беларусь представлялись документы с недостоверными сведениями о стоимости. Так компания-получатель уклонилась от уплаты таможенных платежей на сумму более 350 тыс. рублей.

В настоящее время ущерб, причиненный государству, возмещен полностью.

Возбуждено уголовное дело.