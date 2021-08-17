Премьер-министр Эстонии призвала ЕС обсудить новые санкции против белорусского режима

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает необходимым начать в Евросоюзе обсуждение новых санкций против белорусского режима. Об этом она заявила 17 августа на встрече с федеральным канцлером Ангелой Меркель в Берлине, сообщает Коммуникационное бюро правительства Эстонии.

Фото: valitsus.ee

По словам Каллас, Эстония и Германия разделяют точку зрения, что «Лукашенко начал гибридную атаку против Европейского союза», передает БелаПАН .

«Целью этой операции является наказать те правительства, которые громко протестовали против массовых репрессий и нарушения прав человека в Беларуси и помогали жертвам. Европейский союз единодушно наказал белорусский режим и экономику, введя санкции», — сказала премьер-министр Эстонии.

«Ситуация требует, чтобы члены Европейского союза начали обсуждение новых санкций против белорусского режима. Мы знаем, что единый подход и решения сдерживают диктаторов, а санкции оказывают важное влияние на белорусский режим», — добавила она.

Четвертый пакет санкций ЕС в отношении белорусского режима был принят 21 июня. В него включены 78 физических и 8 юридических лиц, в том числе те, кто причастен к посадке в Минске самолета ирландской авиакомпании Ryanair. 24 июня Евросоюз впервые в истории ввел секторальные экономические санкции в отношении Беларуси.