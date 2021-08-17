Вице-президент Афганистана решился бросить вызов талибам
Вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил, что после отлета главы государства Ашрафа Гани является исполняющим обязанности президента. Политик призвал оказывать сопротивление бойцам «Талибана».
«Согласно Конституции Афганистана, при отсутствии побега, отставки или смерти президента, первый вице-президент становится временным президентом. Сейчас я нахожусь в своей стране и являюсь законным исполняющим обязанности президента», —
Салех обратился к мировому сообществу с просьбой о поддержке и к народу Афганистана с призывом сопротивляться «Талибану».
«Мы, афганцы, должны доказать, что Афганистан — это не Вьетнам, а талибы даже отдаленно не похожи на вьетконгов. В отличие от США и НАТО мы не теряли духа и видим впереди огромные возможности. Присоединяйтесь к сопротивлению», — написал он.