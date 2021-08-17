Гомельского волонтера Илью Миронова судят за майку с надписью «Пишите письма»

Известного гомельского волонтера Илью Миронова, который написал уже более 2500 писем политзаключенным, судят за майку с надписью «Пишите письма».

Илья Миронов. Фото: Novychas.by​

Утром 17 августа волонтер был у СИЗО, чтобы отдать передачу, и его задержали сотрудники милиции, составили протокол за «несанкционированный пикет» (статья 24.34 КоАП).

«Несанкционированным пикетом» милиция посчитала майку с надписью о письмах. После обеда в суде Центрального района Гомеля началось разбирательство административного протокола. Судья — Виктор Козачёк.

Илья Миронов отрицал, что проводил пикет. Он пояснил, что носит майку уже несколько месяцев. «На майке написано "Пишите письма!". Когда все пользуются мессенджерами, я хочу призвать людей чаще писать настоящие письма, которые способны передать тепло человеческих чувств. А принт с изображением кота на майке — это картина известной белорусской художницы, которая посвятила эту работу мне (имеется в виду Ольга Якубовская, которая нарисовала серию картин с котами. — ред.)», — пояснил суду волонтер.

Судья поинтересовался, известно ли Миронову об акции, приуроченной ко дню рождения Сергея Тихановского 18 августа. Волонтер ответил, что ничего не знает о такой акции.

Суд продлится завтра. Ночь Миронов проведет в ИВС.