Меркель назвала ситуацию с нелегалами из Беларуси атакой на весь Евросоюз
Германия проведет тесные консультации со своими европейскими партнерами по поводу скоординированного ответа властям Беларуси в связи с миграционным кризисом, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель 17 августа на пресс-конференции в Берлине после встречи с премьер-министром Эстонии Каей Каллас.
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В свою очередь, Кая Каллас подняла вопрос о введении новых санкций против Минска. Она подчеркнула, что Минск использует тему беженцев в своих целях как оружие против ЕС.
Как сообщалось, 6 августа на тему нелегальной миграции из Беларуси с заявлением выступили премьер-министры Латвии, Литвы и Эстонии. В нем выражалась «серьезная обеспокоенность по поводу продолжающейся гибридной атаки режима Александра Лукашенко на целостность внешней границы Евросоюза».
«Мы решительно осуждаем все попытки использовать незаконную миграцию с целью оказания политического давления на ЕС и его государства-члены, — говорилось в заявлении. — ЕС, его государства-члены, страны происхождения и транзита незаконной миграции и другие международные игроки должны продолжать оперативно реагировать и работать над дальнейшим укреплением возможностей ЕС по возвращению мигрантов в рамках комплексного подхода, поскольку люди, не имеющие права оставаться в ЕС, должны быть возвращены».
«Мы призываем Совет ЕС и наших партнеров расширить индивидуальные и секторальные санкции в отношении белорусского режима, а также ввести новый санкционный режим в отношении всех сторон, вовлеченных в спонсируемое государством использование незаконных миграционных потоков. Необходимо рассмотреть и оперативно внедрить ограничительные меры, направленные на тех, кто незаконно ввозит мигрантов, нарушая права человека. Мы работаем в тесном взаимодействии с нашими партнерами, чтобы бороться с незаконным потоком мигрантов, остановить контрабанду людей, сломать бизнес-модель контрабандистов и препятствовать тому, чтобы люди становились инструментами в гибридной атаке Лукашенко на ЕС», — подчеркивалось в заявлении премьеров трех балтийских стран.
Из-за резкого увеличения числа нелегальных мигрантов правительство Литвы 2 июля объявило экстремальное положение на национальном уровне. Руководство страны неоднократно напрямую обвиняло белорусские власти в содействии росту нелегальной миграции. К охране границы привлекли силы иных литовских ведомств, армию, помощь оказывают представители Frontex и пограничники Эстонии.
10 августа правительство Латвии ввело режим чрезвычайной ситуации на границе с Беларусью из-за наплыва нелегальных мигрантов. Он будет действовать до 10 ноября. На помощь пограничникам направлены армия и полиция.