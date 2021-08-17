Авиакомпания «Азимут» свяжет Минск и Краснодар с 31 августа

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Российская авиакомпания «Азимут» начнет летать из Краснодара в Минск. Первый рейс по данному направлению будет выполнен 31 августа, указано на сайте перевозчика.

Фото: azimuth.aero

«Авиакомпания "Азимут" продолжает развивать международную маршрутную сеть из аэропорта Краснодар и информирует о поступлении в продажу авиабилетов по новому направлению Краснодар — Минск — Краснодар», — отмечается в сообщении.

Рейс А4387/388 будет выполняться с 31 августа по вторникам согласно следующему расписанию:

  • вылет из Краснодара в 16:00, посадка в Минске в 18:20;
  • вылет из Минска в 19:20, посадка в Краснодаре в 21:30.
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Тэги: авиакомпания Азимут Беларусь-Россия Город: Краснодар

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