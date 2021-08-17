Пострадавших от репрессий белорусских студентов будут бесплатно учить в ЕС

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В рамках программы «EU4Belarus: солидарность с народом Беларуси» Евросоюз объявил конкурс заявок на получение стипендий EU4Belarus — SALT (Support for Advanced Learning and Training).

Претендовать на получение стипендии могут белорусские студенты, которые уже учатся в университетах Литвы, Латвии, Чехии и Польши или поступят в вузы этих стран в 2021/22 и в 2022/23 учебных годах, передает БелаПАН.

150 стипендий будут распределены между учащимися 2021/22 учебного года и теми, кто поступит в 2022/23 учебном году.

Стипендия составляет 450 евро в месяц, выплачивается с сентября по июнь и рассчитана на один полный цикл обучения по программе бакалавриата или магистратуры. Максимальный срок поддержки составляет 4 года.

Дополнительно предусмотрена однократная компенсация дорожных расходов: ее размер составляет для Польши и Чехии — 250 евро, для Литвы и Латвии — 150 евро.

Для участия в конкурсе необходимо в срок не позднее 6 сентября 2021 года заполнить анкету и приложить подтверждающие документы, в том числе свидетельства факта репрессий, а в случае отсутствия таковых — описание ситуации и рекомендации и контакты тех, кто может подтвердить факт репрессий.

«Программа реализуется в партнерстве с правительствами Латвии, Литвы, Польши и Чехии и финансируется Европейским союзом в рамках пакета специальных мер "EU4Belarus: солидарность с народом Беларуси", — говорится в сообщении. — Эти меры были приняты в ответ на политический кризис, развернувшийся после президентских выборов в Беларуси. Цель программы — содействовать укреплению устойчивости ради расширения гражданских прав и возможностей и устойчивого экономического роста в Беларуси».
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Тэги: белорусские студенты репрессии

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