Сильный ветер обрушил навес в «Ждановичах»

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В результате непогоды произошло частичное обрушение навеса уличного торгового ряда на территории ТД «Ждановичи» на площади 80 кв.м.

По предварительным данным СК, в результате падения навеса травмированы 2 человека: женщина и несовершеннолетняя девочка. В настоящий момент пострадавшие госпитализированы.

Следователи работают на месте происшествия, во взаимодействии с сотрудниками МЧС, ГКСЭ и милиции проводится осмотр, опрашиваются очевидцы случившегося, владельцы торговых точек и представители администрации торгового дома.
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Тэги: Ждановичи непогода

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