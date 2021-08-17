Сильный ветер обрушил навес в «Ждановичах»

В результате непогоды произошло частичное обрушение навеса уличного торгового ряда на территории ТД «Ждановичи» на площади 80 кв.м.

По предварительным данным СК, в результате падения навеса травмированы 2 человека: женщина и несовершеннолетняя девочка. В настоящий момент пострадавшие госпитализированы.

Следователи работают на месте происшествия, во взаимодействии с сотрудниками МЧС, ГКСЭ и милиции проводится осмотр, опрашиваются очевидцы случившегося, владельцы торговых точек и представители администрации торгового дома.