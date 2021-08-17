Минздрав: за сутки в Беларуси зарегистрировано 597 новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 597 случаев COVID-19 . Умерли 12 человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 473 пациента, сообщило Министерство здравоохранения.

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16 августа было зафиксировано 894 новых случая, 15 августа — 1.305, 14-го — 1.151, 13-го — 1.425, 12-го — 1.175, 11-го — 966, 10-го — 607. Официальный суточный рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1.975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 462.794, умерло 3.613 человек с диагностированной коронавирусной инфекцией, выздоровело 456.666.

За минувшие сутки выполнено 6.166 тестов на коронавирус, что вдвое меньше, чем днем ранее (12.795). С начала эпидемии сделано 7.560.996 тестов.

В Беларуси более 1,5 млн человек уже получили первую дозу вакцины против COVID-19. Из них более 1,2 млн человек прошли полный курс вакцинации.

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