Фотофакт. Непогода натворила в Минске дел

По данным МЧС, сегодня в столице было зафиксировано «интенсивное выпадение осадков в виде дождя (по городу выпало от 10 мм до 20 мм) и сильный ветер».

Как отметили в городском управлении, произошло частичное подтопление дорог, в результате чего было ограничено движение общественного транспорта на перекрестках улиц Калиновского/Кнорина, Логойского тракта/Калиновского, площади Ванеева, улиц Кабушкина, 47, Долгобродская, у парка Дружбы народов.

Было зафиксировано падение десяти деревьев на дорогу и автомобили.

По данным Белгидромета, неблагоприятные погодные явления сохрянятся и в среду .