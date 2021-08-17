Биржа: на торгах 17 августа выросли доллар и евро
Несмотря на
Доллар поднялся на 0,0013 пункта — 2,4971 белорусского рубля, а евро на 0,0006 пункта — 2,9398 белорусского рубля.
А вот российский рубль снизился на 0,0005 пункта — 3,3986 белорусского рубля за 100 российских.
Раннее сообщалось, что минувшая рабочая неделя (9-13 августа) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала
В январе-июле 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю
Сегодня утром банки, работающие в Беларуси,
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