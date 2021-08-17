Биржа: на торгах 17 августа выросли доллар и евро

Несмотря на падение на открытии американская и европейская валюты выросли по итогам торгов 17 августа.

Фото handelsblatt.com

Доллар поднялся на 0,0013 пункта — 2,4971 белорусского рубля, а евро на 0,0006 пункта — 2,9398 белорусского рубля.

А вот российский рубль снизился на 0,0005 пункта — 3,3986 белорусского рубля за 100 российских.

Раннее сообщалось, что минувшая рабочая неделя (9-13 августа) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала падением четырех из пяти иностранных валют , за которыми наблюдают Naviny.by.

В январе-июле 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю снизился на 3,07% (с 2,5789 до 2,4997). Это четвертый показатель на территории бывшего СССР.

Сегодня утром банки, работающие в Беларуси, установили в своих обменниках новые курсы основных иностранных валют.

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