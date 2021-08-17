Биржа: на торгах 17 августа выросли доллар и евро

/ Экономика
Просмотров: 77

Несмотря на падение на открытии американская и европейская валюты выросли по итогам торгов 17 августа.

Фото handelsblatt.com

Доллар поднялся на 0,0013 пункта — 2,4971 белорусского рубля, а евро на 0,0006 пункта — 2,9398 белорусского рубля.

А вот российский рубль снизился на 0,0005 пункта — 3,3986 белорусского рубля за 100 российских.

Раннее сообщалось, что минувшая рабочая неделя (9-13 августа) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала падением четырех из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

В январе-июле 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю снизился на 3,07% (с 2,5789 до 2,4997). Это четвертый показатель на территории бывшего СССР.

Сегодня утром банки, работающие в Беларуси, установили в своих обменниках новые курсы основных иностранных валют. 

 

Читайте также:

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: курсы валют

Другие материалы на эту тему:

Доллар в Беларуси будет дешеветь или дорожать?

Доллар в Беларуси будет дешеветь или дорожать?

Чем грозит стране рост курса доллара

Чем грозит стране рост курса доллара

Нацбанк поручил обеспечить обменники валютой

Нацбанк поручил обеспечить обменники валютой

Пора сдавать валюту? Каким будет курс доллара в конце 2020 года

Пора сдавать валюту? Каким будет курс доллара в конце 2020 года