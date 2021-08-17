Против Божены Жолудь, девушки погибшего в Киеве Виталия Шишова, СК возбудил уголовное дело

Управление Следственного комитета по Минску возбудило уголовное дело в отношении Божены Жолудь, 21-летней уроженки Гомеля, которая с августа 2020 года живет в Украине.

Как сообщает пресс-служба СК, девушка признана подозреваемой по ч. 3 ст. 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, с помощью СМИ или интернета).

«По данным следствия, в августе 2021 года подозреваемая, находясь около посольства Республики Беларусь в Украине, призывала к массовым беспорядкам, сопровождающимся насилием над личностью и вооруженным сопротивлением представителям власти, то есть к совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, — отметили в комитете. — Ее противоправные действия были запечатлены на видео и растиражированы посредством различных средств массовой информации и интернет-ресурсов, в том числе и деструктивных телеграм-каналов. Указанная информация приобщена к материалам уголовного дела».

Божена Жолудь — была подругой директора Белорусского дома в Украине Виталия Шишова, которого утром 3 августа нашли повешенным в одном из киевских парков, недалеко от места его жительства. За день до того Жолудь обратилась в полицию с сообщением о том, что Виталий вышел на утреннюю пробежку и не вернулся.

На брифинге 3 августа начальник Национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщил, что у следствия две основные версии гибели Шишова — самоубийство и убийство с имитацией самоубийства.