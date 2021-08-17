Под Минском «БМВ» вылетел в кювет — водитель погиб на месте

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Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло в понедельник днем на втором километре дороги Птичь — Богушово — Ореховская — Чики.

По данным региональной Госавтоинспекции, недалеко от деревни Клюи молодой человек (2000 г.р.) не справился с управлением «БМВ», ушел в занос и вылетел кювет.

Травмы, полученные водителем, оказались несовместимыми с жизнью — он погиб на месте. Пассажир легковушки (1998 г.р.) доставлен в больницу.

«По предварительной информации, ни водитель, ни пассажир не были пристегнуты ремнями безопасности, а также находились в состоянии алкогольного опьянения», — отметили в ГАИ.

 

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Тэги: ДТП пьянство за рулем Город: Минск

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