В Кореличском районе горела церковь

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Происшествие, как сообщает сегодня МЧС, случилось в понедельник глубокой ночью в агрогородке Малюшичи.

Как сообщили в ведомстве, произошел пожар в деревянном здании церкви (обложено кирпичом) Святого Благоверного великого князя Александра Невского Новогрудской епархии.

«В результате пожара уничтожены кровля и имущество, повреждены стены. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается», — проинформировали в МЧС.

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Тэги: БПЦ пожары Город: Кореличи

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