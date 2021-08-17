Преподавательницу МГЛУ Валерию Кременевскую на 14 суток отправили за решетку

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Преподавательница Минского государственного лингвистического университета Валерия Кременевская (на фото) арестована на 14 суток, сообщает телеграм-канал «Студэнцкая думка».

Отмечается, что в университете Кременевская преподает русский язык как иностранный.

На 30 суток арестована задержанная вместе с ней 18-летняя Александра Мищенко.

Обеих женщин задержали 13 августа возле Минского областного суда, где проходят заседания по делу представителей команды экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико, членов президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса в Беларуси Марии Колесниковой и Максима Знака.

Кременевская и Мищенко сейчас находятся на Окрестина, сообщает «Студэнцкая думка».

 

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Тэги: репрессии Персона: Валерия Кременевская Александра Мищенко

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