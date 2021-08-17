«Талибан» объявил амнистию для правительственных чиновников Афганистана

Талибы призвали госслужащих вернуться на работу, объявив для чиновников всеобщую амнистию.

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В специальном заявлении, пишет «Коммерсантъ» , отмечено: «Для всех объявлена всеобщая амнистия… так что вы можете с полной уверенностью вернуться к привычной жизни».

Ранее посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов заявлял, что талибы пообещали амнистию и для афганских силовиков. Дипломат подчеркнул, что члены движения говорили о недопустимости «охоты на ведьм» и каких-то «чисток» в силовом аппарате.

15 августа радикальное исламское движение «Талибан» полностью взяло Афганистан под контроль . Страну массово покидают иностранные граждане.

Как сообщил 15 августа пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, находящиеся в Афганистане белорусские граждане могут обращаться за помощью в посольство Беларуси в Таджикистане.