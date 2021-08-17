Доллар и евро попадают утром во вторник
На открытии торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже падают европейская и американская валюты.
Евро торгуется на отметке 2,9369 белорусского рубля (−0,0023 пункта), а доллар — 2,4949 белорусского рубля (0,0009 пункта).
Российская валюта добавляет 0,0029 пункта — 3,402 белорусского рубля за 100 российских.
Раннее сообщалось, что минувшая рабочая неделя (9-13 августа) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала
В январе-июле 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю
Сегодня банки, работающие в Беларуси,
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