Доллар и евро попадают утром во вторник

На открытии торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже падают европейская и американская валюты.

Евро торгуется на отметке 2,9369 белорусского рубля (−0,0023 пункта), а доллар — 2,4949 белорусского рубля (0,0009 пункта).

Российская валюта добавляет 0,0029 пункта — 3,402 белорусского рубля за 100 российских.

Раннее сообщалось, что минувшая рабочая неделя (9-13 августа) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала падением четырех из пяти иностранных валют , за которыми наблюдают Naviny.by.

В январе-июле 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю снизился на 3,07% (с 2,5789 до 2,4997). Это четвертый показатель на территории бывшего СССР.

Сегодня банки, работающие в Беларуси, установили в своих обменниках новые курсы основных иностранных валют.

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