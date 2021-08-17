Литовские пограничники: на белорусской стороне в местах нелегального трафика мигрантов раздаются выстрелы

/ Беларусь-ЕС
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За минувшие сутки литовские пограничники вернули в Беларусь почти полсотни лиц, которые пытались нелегально пересечь границу.

Как пишет delfi.lt со ссылкой на Службу охраны госграницы, нелегальные мигранты были отправлены обратно в Швенченском, Вильнюсском, Шальчининкском и Варенском райнах, а также в Друскининкском самоуправлении.

В Шальчининкском районе отмечено эпизодическое усиление сил белорусских пограничников у госграницы, в районе Друскининкского самоуправления пограничники слышали несколько десятков выстрелов из автоматов на белорусской стороне.

Было установлено, что те же самые лица пытались попасть в Литву несколько раз в разных местах.

В этом году границу Литвы с Беларусью незаконно пересекли более 4 тысяч мигрантов (большинство из них — иракцы).

 

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Тэги: Беларусь-Литва-граница нелегальные мигранты

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