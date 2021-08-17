Что происходит в пунктах обмена валют

Банки, которые работают на территории Беларуси установили в своих обменных пунктах новые курсы основных иностранных валют.

По данным select.by на 08:50, в Минске они следующие:

доллар выгоднее всего можно продать по 2,488, а купить по 2,4965 белорусского рубля (дороже всего банки предлагают «американца» по 2,52);

евро 2,931 / 2,94 (2,97);

100 российских рублей 3,386 / 3,4 (3,5).

Раннее сообщалось, что минувшая рабочая неделя (9-13 августа) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала падением четырех из пяти иностранных валют , за которыми наблюдают Naviny.by.

В январе-июле 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю снизился на 3,07% (с 2,5789 до 2,4997). Это четвертый показатель на территории бывшего СССР.

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