Что происходит в пунктах обмена валют
Банки, которые работают на территории Беларуси установили в своих обменных пунктах новые курсы основных иностранных валют.
По данным select.by на 08:50, в Минске они следующие:
- доллар выгоднее всего можно продать по 2,488, а купить по 2,4965 белорусского рубля (дороже всего банки предлагают «американца» по 2,52);
- евро 2,931 / 2,94 (2,97);
- 100 российских рублей 3,386 / 3,4 (3,5).
Раннее сообщалось, что минувшая рабочая неделя (9-13 августа) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала
В январе-июле 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю
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