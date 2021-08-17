БЖД приготовила «подарки» пассажирам

Белорусская железная дорога сообщила об изменении маршрутов следования, периодичности курсирования и отмене ряда электропоездов.

Новшества касаются участков Слуцк — Солигорск (с 16 августа), Гомель — Добруш (с 19-го), Гомель — Кравцовка (с 20-го), Калинковичи — Словечно (с 21-го), Минск — Барановичи, Гродно — Лида, Лунинец — Бухличи, Лунинец — Житковичи, Гомель — Василевичи (с 23-го), Минск — Борисов, Минск — Молодечно — Гудогай, Молодечно — Глубокое, Минск — Осиповичи (с 30-го).

Официальная причина — «в связи с приведением размеров движения поездов региональных линий экономкласса в соответствие с фактическим спросом на перевозку» (цитата приведена без стилистических правок).

При этом БЖД «просит пассажиров с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и заблаговременно планировать свои поездки с учетом измененного графика движения поездов».

Судя по расписанию, отменено полностью либо в отдельные дни около 30 электричек, в основном курсирующих ночью или рано утром. К примеру, после полуночи нельзя будет уехать из Минска во всех четырех направлениях: Борисов (0.20), Молодечно (0.46), Барановичи (0.48) и Пуховичи (0.51).

13 августа «в целях поддержания уровня окупаемости перевозок пассажиров железнодорожным транспортом» БЖД повысила внутренние тарифы на 5—15%.

После начала пандемии коронавируса COVID-19 весной прошлого года железная дорога потеряла доходы от международных пассажирских перевозок . Движение частично восстановлено только на российском направлении. Тарифы на внутренние перевозки не покрывают все расходы.