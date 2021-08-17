Линкявичюс считает, что Грузия выстрелила себе в ногу, заключив сделку с КГБ Беларуси

По мнению бывшего министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса, сотрудничество с КГБ Беларуси может негативно отразиться на перспективе евроатлантической интеграции Грузии.

«Грузия заключила сделку с КГБ Беларуси? Не могу поверить, это звучит как шутка. Это будет означать только одно — путь Грузии к ЕС и НАТО будет очень туманным», — написал он в свеем микроблоге.

В свою очередь европарламентарий Марина Кальюранд призвала Тбилиси аннулировать соглашение с «одиозной» белорусской спецслужбой и обеспечить «полную защиту» для белорусов, которые нашли убежище в Грузии, отмечает «ГА» .

Как следует из комментария СГБ Грузии, соглашение было подписано в 2016 году. «После подписания соглашения правительство Грузии в установленные сроки предприняло все шаги для обеспечения вступления документа в силу, а Республика Беларусь ввела в действие подписанный в 2016 году документ в августе текущего года и обнародовала эту информацию в СМИ», — отмечается в комментарии, передает БелаПАН.

Подчеркивается, что соглашение направлено на сотрудничество «в сфере борьбы с терроризмом, коррупцией, а также другими международными и транснациональными организованными преступлениями, совершаемыми против государственной безопасности».

В свою очередь белорусский демократический лидер Светлана Тихановская направила в МИД Грузии обращение с призывом прекратить действие соглашения о сотрудничестве между СГБ и КГБ. Она призвала Грузию выработать «четко выраженную позицию о недопустимости использования данного соглашения для выдачи информации о белорусских гражданах и ином сотрудничестве, которое может негативно отразиться на мирных гражданах Беларуси, находящихся на территории Грузии».

Тихановская подчеркнула, что белорусов нужно защитить от принудительной высылки на родину, поскольку режим «использует ссылки на "антитеррористическое законодательство" для преследования своих политических оппонентов». «Поэтому только полное прекращение действия указанного соглашения либо публичное заявление о заморозке сотрудничества будет не только гарантировать безопасность белорусских граждан в Грузии, но и полностью соответствует национальным интересам Грузии в настоящий момент», — заявила она.