Ливни, грозы, аномальная жара ожидают Беларусь во вторник
Во вторник, 17 августа, погоду на территории республики будут определять атмосферные фронты и теплая неустойчивая воздушная масса.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут дожди (местами — ливни, грозы).
Ветер юго-западный, западный умеренный (при грозах — сильный порывистый). Температура воздуха в регионах:
- Брест +20..+22°C;
- Витебск +30..+32°C;
- Гомель +32..+34°C;
- Гродно +20..+22°C;
- Могилев +32..+34°C;
- Минск +26..+28°C.