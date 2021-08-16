Посольство США резко прокомментировало приговор Латыпову

«Еще одним примером ужасающей жестокости режима Лукашенко» назвало посольство США в Минске приговор Степану Латыпову.

В комментарии диппредставительства отмечается, что восемь с половиной лет лишения свободы активист получил за раздачу цветов на акциях протеста, при этом угроза длительного тюремного срока «доводила его до отчаяния». «Мир следит» — такими словами завершается комментарий, передает БелаПАН .

16 августа суд Советского района Минска приговорил признанного политзаключенным Степана Латыпова к восьми с половиной годам колонии усиленного режима и штрафу в 300 базовых величин (8700 рублей). Судья Александр Волк признал Латыпова виновным по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 1 и 2 ст. 342 (организация и финансирование групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок); ч. 2 ст. 363 (сопротивление сотрудникам органов внутренних дел); ч. 4 ст. 209 (мошенничество в особо крупном размере).

Латыпов не признал свою вину ни по одному из предъявленных обвинений.

12 августа он выступил в суде с последним словом, в котором рассказал о своей семье, репрессированном в 1937 году прадеде, о своем задержании, об избиении его силовиками, а также о том, как готовился к самоубийству и чего ждет от приговора. Латыпов рассказал, что во время задержания люди в масках занесли его в микроавтобус, связали руки за спиной, надели на голову полиэтиленовый пакет для мусора, по пути дважды пересаживали из автобуса в автобус.

«Потом они меня избивали, включили радио на всю громкость и начали меня бить. Никогда в жизни мне не было так страшно. Люди в масках били руками, ногами, дубинками. Все скопом и по одному. Выкручивали руки, ноги за спиной, "ласточкой", избивали кулаками и ладонями по ушам так, чтобы в голове словно взрывалась граната. Били дубинкой по ягодицам, били так, чтобы синяка не оставалось. Но опираться я не мог еще три недели. Недавно услышал такой термин "межмышечная гематома", возможно, это была она. Я кричал, задыхаясь в черном пакете, а они смеялись. Говорили: "Учим алфавит. Сейчас спрашиваем букву А и начнем учить Б". Говорили: "Не кричи, твоя Тихановская не услышит". Но я продолжал кричать. Я кричал и думал: очень хорошо, что взяли меня, мало кто из соседей в Беларуси выдержит это», — сказал он.

Также Латыпов сообщил, что начал готовиться к самоубийству сразу после первого допроса.

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