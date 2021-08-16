Платежная система UnionPay объявила о расширении эквайринговой сети в Беларуси

Платежная система Китая UnionPay International (UPI) объявила о завершении интеграции банкоматной и POS-сети с ОАО «Белагропромбанк», одним из крупнейших банков Беларуси, в результате чего UPI значительно увеличила охват своей эквайринговой сети в стране.

Источник: finclub.net

Как отмечается в сообщении платежной компании, UPI стремится к расширению возможностей своих услуг, развивая платежную сеть в Беларуси. В настоящее время прием карты UnionPay обеспечен более чем в 65% банкоматов и терминалов торгово-сервисных предприятий, при этом в большинстве POS-терминалов обеспечен прием бесконтактных платежей QuickPass, передает БелаПАН .

Развитие UnionPay в Беларуси обеспечивается активной поддержкой локальных партнеров UPI, в том числе прочным партнерством с большинством крупных банков, таких как «Белгазпромбанк», который с 2019 года выпускает бесконтактные карты UnionPay на белорусском рынке. UPI ожидает, что еще больше финансовых учреждений и торговых предприятий присоединятся к UnionPay.

Кроме того, UPI совместно с «Белгазпромбанком» запустили cashback-кампанию, направленную на рост эмиссии новых карт UnionPay. По условиям акции при оплате картой UnionPay, оформленной в «Белгазпромбанке» с 12 июля до конца сентября 2021 года, держатели таких карт получат cashback в размере 5% от любой суммы безналичной операции, но не более 150 рублей в месяц. Держатели карт UnionPay, оформленных до 12 июля, также смогут рассчитывать на cashback — 2%, но не более 100 рублей в месяц.