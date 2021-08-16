Председатель ОГП Козлов обжаловал приговор суда об аресте на три месяца

Председатель Объединенной гражданской партии Николай Козлов подал в Минский городской суд апелляционную жалобу на приговор суда Ленинского района Минска арестовать его на три месяца по обвинению в разглашении данных предварительного следствия (ст. 407 Уголовного кодекса).

«Я пройду все инстанции вплоть до международных судов. Это совершенно абсурдное дело, и я хочу, чтобы каждый человек, участвующий в этом, поставил свою подпись», — заявил Козлов БелаПАН .

Суд над лидером ОГП проходил в закрытом режиме, процесс вела Татьяна Шотик. До вступления приговора в силу Козлов находится на свободе под подпиской о невыезде. При этом, по его словам, он не может навестить престарелую мать, живущую за пределами столицы. «Преступление, которое мне вменили, не представляет особой общественной опасности, и поэтому вот эта несправедливость и мелкие пакости переходят все границы, не только юридические, но и человеческие», — сказал Козлов.

По сообщению Генеральной прокуратуры, в декабре 2020 года и январе 2021 года Козлова допрашивали в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному Генпрокуратурой в отношении Светланы Тихановской и иных лиц по «факту совершения умышленных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь».

В прокуратуре отметили, что следователь предупреждал Козлова о недопустимости разглашения данных предварительного следствия и наступлении за это уголовной ответственности. «Однако обвиняемый сообщил представителям СМИ и иным гражданам о сути его допросов по обстоятельствам уголовного дела, а также передал другие сведения, не подлежавшие разглашению», — подчеркивалось в сообщении.

30 декабря, 5 и 11 января Козлова допрашивали в Следственном комитете в качестве свидетеля в рамках уголовного дела по факту создания Координационного совета по урегулированию политического кризиса. Трижды он отказывался давать подписку о неразглашении. В его отношении составляли административные протоколы, назначали арест на 15 суток, вызывали на беседы в милицию. После одной из них Козлов провел трое суток в ЦИП.

10 марта стало известно, что в отношении лидера ОГП возбудили уголовное дело.