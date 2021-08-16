Следствие полагает, что крушение военного самолета под Барановичами спровоцировала ошибка в технике

Следствие склоняется к версии, что крушение в мае военного самолета Як-130 под Барановичами, приведшее к гибели двух пилотов, спровоцировала ошибка в технике, сообщает Следственный комитет.

По сообщению БелаПАН , ведомство обнародовало ранее не публиковавшийся видеофрагмент крушения самолета с аудиозаписью из бортового самописца:

Экипаж Як-130 : 440 отказ СДУ (система дистанционного управления. — ред.).

Диспетчер: 405 . Заходи на посадку!

Речевой информатор : Борт 74.

Диспетчер : Прыгай! Прыгай!

Экипаж Як-130 : Прыгай!.. Увожу в сторону!

Речевой информатор : Борт 74.

Экипаж Як-130 : Помоги, Господи! Прыгаем!

По информации СК, командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Игорь Голуб «уже отправил представление на присвоение наград погибшим летчикам».

Военный самолет лидской штурмовой авиабазы Як-130 потерпел крушение 19 мая. Полет выполняли командир звена учебно-боевой эскадрильи 116-й штурмовой авиабригады (ШАБ) майор Андрей Ничипорчик и летчик звена учебно-боевой эскадрильи 116-й ШАБ лейтенант Никита Куконенко.

«При выполнении учебно-тренировочного полета экипаж обнаружил техническую неисправность, — сообщила пресс-служба Министерства обороны. — Проявив мужество и героизм, пилоты стремились увести самолет от населенного пункта. Убедившись, что траектория падения самолета находится вне жилых домов, летчики катапультировались. К сожалению, оба летчика погибли».

Главное следственное управление СК возбудило дело по ч. 2 ст. 465 Уголовного кодекса (нарушение правил полетов или подготовки к ним либо иных правил эксплуатации военных летательных аппаратов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Александр Лукашенко на совещании 20 мая в Минске сообщил, что, согласно расшифрованным данным черных ящиков, пилоты не катапультировались и до последнего уводили летательный аппарат от жилых кварталов.