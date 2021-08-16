Служба госбезопасности Грузии прокомментировала сотрудничество с КГБ

Служба государственной безопасности Грузии «в связи с высоким общественным интересом» прокомментировала заключение соглашения о сотрудничестве с Комитетом госбезопасности Беларуси.

Источник: t.me/tsikhanouskaya

Как следует из комментария СГБ Грузии, соглашение было подписано в 2016 году. «После подписания соглашения правительство Грузии в установленные сроки предприняло все шаги для обеспечения вступления документа в силу, а Республика Беларусь ввела в действие подписанный в 2016 году документ в августе текущего года и обнародовала эту информацию в СМИ», — отмечается в комментарии, передает БелаПАН .

Подчеркивается, что соглашение направлено на сотрудничество «в сфере борьбы с терроризмом, коррупцией, а также другими международными и транснациональными организованными преступлениями, совершаемыми против государственной безопасности».

«Государство в соответствии со своими интересами добровольно обменивается информацией в сфере борьбы с преступностью, следовательно, данное соглашение не обязывает стороны совершать действия, противоречащие их государственным интересам, — поясняется в комментарии. — Служба государственной безопасности Грузии имеет сотрудничество подобного типа со многими странами-партнерами по всему миру, в том числе с Соединенными Штатами Америки, Великобританией, Францией, Литвой и другими странами — членами НАТО и ЕС».

СГБ Грузии считает, что «дезинформационная кампания, развернутая в связи с этим вопросом», намеренно дискредитирует ведомство.

«Использование международного соглашения в процессе кампании по дискредитации органов безопасности и правопорядка страны вызывает особую обеспокоенность, так как может нанести ущерб государственным интересам Грузии», — подчеркивается в комментарии.

В свою очередь белорусский демократический лидер Светлана Тихановская направила в МИД Грузии обращение с призывом прекратить действие соглашения о сотрудничестве между СГБ и КГБ. Она призвала Грузию выработать «четко выраженную позицию о недопустимости использования данного соглашения для выдачи информации о белорусских гражданах и ином сотрудничестве, которое может негативно отразиться на мирных гражданах Беларуси, находящихся на территории Грузии».

Тихановская подчеркнула, что белорусов нужно защитить от принудительной высылки на родину, поскольку режим «использует ссылки на "антитеррористическое законодательство" для преследования своих политических оппонентов». «Поэтому только полное прекращение действия указанного соглашение либо публичное заявление о заморозке сотрудничества будет не только гарантировать безопасность белорусских граждан в Грузии, но и полностью соответствует национальным интересам Грузии в настоящий момент», — заявила она.