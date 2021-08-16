Зась заявил, что ОДКБ поможет Таджикистану, если ситуация на границе с Афганистаном обострится

По словам генсекретаря Организации Договора о коллективной безопасности Станислава Зася, Таджикистан получит помощь в случае обострения обстановки на границе с Афганистаном.

Он подчеркнул, что если ситуация начнет выходить из-под контроля, Организация примет все необходимые коллективные меры, предусмотренные уставными документами.

Генерал добавил, что таджикские военные пока сами справляются, пишет osnmedia.ru .

15 августа радикальное исламское движение «Талибан» полностью взяло Афганистан под контроль . Страну массово покидают иностранные граждане.

Как сообщил 15 августа пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, находящиеся в Афганистане белорусские граждане могут обращаться за помощью в посольство Беларуси в Таджикистане.