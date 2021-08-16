Зась заявил, что ОДКБ поможет Таджикистану, если ситуация на границе с Афганистаном обострится

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По словам генсекретаря Организации Договора о коллективной безопасности Станислава Зася, Таджикистан получит помощь в случае обострения обстановки на границе с Афганистаном.

Он подчеркнул, что если ситуация начнет выходить из-под контроля, Организация примет все необходимые коллективные меры, предусмотренные уставными документами.

Генерал добавил, что таджикские военные пока сами справляются, пишет osnmedia.ru.

15 августа радикальное исламское движение «Талибан» полностью взяло Афганистан под контроль. Страну массово покидают иностранные граждане.

Как сообщил 15 августа пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, находящиеся в Афганистане белорусские граждане могут обращаться за помощью в посольство Беларуси в Таджикистане.

 

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Тэги: ситуация в Афганистане ОДКБ Персона: Станислав Зась

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