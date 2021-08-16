В Беларуси официально зарегистрировано 894 новых случая COVID-19

За прошедшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 894 случая COVID-19 , умерло девять человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 672 пациента, сообщило Министерство здравоохранения.

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15 августа было зафиксировано 1.305 новых случаев, 14 августа — 1.151, 13-го — 1.425, 12-го — 1.175, 11-го — 966, 10-го — 607, 9-го — 742. Официальный суточный рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1.975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 462.197, умерло 3.613 человек с диагностированной коронавирусной инфекцией, выздоровело 456.193.

За минувшие сутки выполнено 12.795 тестов на коронавирус (днем ранее 20.401). С начала эпидемии сделано 7.554.830 тестов.

Накануне главный санитарный врач Александр Тарасенко в эфире канала СТВ сообщил , что иммунитет к коронавирусу COVID-19 имеют около 38% белорусов.

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