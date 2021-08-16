На вторую половину дня объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности

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Синоптики выступили с оперативным предупреждением о неблагоприятных погодных явлениях, которые ожидают Беларуси во второй половине дня.

Фото pixabay.com

Как сообщается, в период с 14 до 20 часов в большинстве районов прогремят грозы, местами пройдут ливни. Ожидается шквалистое усиление ветра, порывы которого будут достигать 15-20 м/с. Кое-где выпадет град.

Неблагоприятные метеорологические явления сохранятся в течение ночи и утренние часы 17 августа.

 

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Тэги: прогноз погоды

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