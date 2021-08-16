Израиль разрешил своим гражданам посещать Беларусь
Израильский Минздрав добавил в список разрешенных для посещения в пандемию стран Беларусь, Россию, Кыргызстан, Узбекистан, Аргентину, Великобританию, Индию, Кипр и ЮАР.
Перечень стран размещен 16 августа на
Ведомство утвердило страны красного и желтого списков.
Красный — это список стран, посещение которых требует разрешения властей. За нарушение правил предусмотрен штраф 5 тысяч шекелей (примерно 3860 рублей).
В списке остаются Бразилия, Болгария, Грузия, Испания, Мексика и Турция.
Желтый список включает в себя государства, по возвращении из которых жителям Израиля необходимо изолироваться на сутки или до получения отрицательного теста на коронавирус.
Теперь в нем находятся Австралия, Австрия, Венгрия, Гонконг, Китай, Молдавия, Новая Зеландия, Сингапур, Тайвань и Чехия.
Все остальные государства, в том числе Беларусь, входят в оранжевый список стран, которые гражданам Израиля разрешено посещать, но по возвращении обязательно пройти недельный карантин даже вакцинированным.
При этом все, кто въезжает в Израиль из Беларуси, в том числе выздоровевшие и вакцинированные,
В марте 2021 года Израиль возобновил двустороннее авиасообщение со всеми странами.
Разрешение не касалось возобновления туристических полетов. В июле ожидалось открытие страны для вакцинированных туристов, которое позже было перенесено на август, а потом отложено на неопределенный срок.
В апреле 2021 года Минздрав Беларуси