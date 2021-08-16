Израиль разрешил своим гражданам посещать Беларусь

Израильский Минздрав добавил в список разрешенных для посещения в пандемию стран Беларусь, Россию, Кыргызстан, Узбекистан, Аргентину, Великобританию, Индию, Кипр и ЮАР.

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Перечень стран размещен 16 августа на сайте Министерства здравоохранения еврейского государства.

Ведомство утвердило страны красного и желтого списков.

Красный — это список стран, посещение которых требует разрешения властей. За нарушение правил предусмотрен штраф 5 тысяч шекелей (примерно 3860 рублей).

В списке остаются Бразилия, Болгария, Грузия, Испания, Мексика и Турция.

Желтый список включает в себя государства, по возвращении из которых жителям Израиля необходимо изолироваться на сутки или до получения отрицательного теста на коронавирус.

Теперь в нем находятся Австралия, Австрия, Венгрия, Гонконг, Китай, Молдавия, Новая Зеландия, Сингапур, Тайвань и Чехия.

Все остальные государства, в том числе Беларусь, входят в оранжевый список стран, которые гражданам Израиля разрешено посещать, но по возвращении обязательно пройти недельный карантин даже вакцинированным.

При этом все, кто въезжает в Израиль из Беларуси, в том числе выздоровевшие и вакцинированные, должны пребывать в полном карантине.

В марте 2021 года Израиль возобновил двустороннее авиасообщение со всеми странами.

Разрешение не касалось возобновления туристических полетов. В июле ожидалось открытие страны для вакцинированных туристов, которое позже было перенесено на август, а потом отложено на неопределенный срок.

В апреле 2021 года Минздрав Беларуси исключил Израиль из списка стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19.