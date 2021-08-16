Литовцы за сутки не впустили ни одного нелегала, нескольких вернули в Беларусь

За минувшие сутки литовские пограничники вернули в Беларусь несколько мигрантов, пытавшихся нелегально пересечь границу, сообщает новостной портал Delfi со ссылкой на Службу охраны государственной границы (СОГГ).
Нелегалов встретили в пограничной зоне, относящейся к Швенчёнскому, Вильнюсскому, Шальчининкскому и Варенскому районам. Для наблюдения за приграничными территориями СОГГ использовала служебный вертолет и самолеты партнеров — Польши и Латвии.
По информации пограничников, зафиксированы случаи, когда в Литву намеревались попасть лица, которые уже пытались нелегально перейти границу.
По данным Департамента статистики Литвы, с начала 2021 года литовские пограничники задержали 4.122 нелегала, прибывших с территории Беларуси, — примерно в 50,9 раза больше, чем за весь 2020-й (81 человек).
Среди задержанных граждане Ирака (2.799), Республики Конго (200), Камеруна (131), Сирии (130), Ирана и России (по 91), Афганистана (83), Гвинеи (79), Беларуси (70), Шри-Ланки (67), Индии (62), Нигерии (31), Того и Турции (по 25), Кот-д`Ивуара, Пакистана (по 23), Демократической Республики Конго и Мали (по 19), Гамбии (18), Сомали и Таджикистана (по 17), Сенегала (16), других стран (86).
19 июля Александр Лукашенко предложил помощь за деньги в борьбе с нелегальными мигрантами. На что в МИД Литвы категорично ответили. «Это не помощь, это шантаж», — передала DELFI слова министра его пресс-секретарь Витауте Шмайжите.
По данным литовских властей, на комплексные мероприятия по противодействию нелегальной миграции (оборудование забора, интеллектуальное наблюдение за границей, усиленный погранконтроль вместе с союзниками по ЕС) может потребоваться до полумиллиарда евро.
По неофициальной информации, 6 августа иракские самолеты прибыли в Минск пустыми и забрали пассажиров на обратный рейс.