Литовцы за сутки не впустили ни одного нелегала, нескольких вернули в Беларусь

За минувшие сутки литовские пограничники вернули в Беларусь несколько мигрантов, пытавшихся нелегально пересечь границу, сообщает новостной портал Delfi со ссылкой на Службу охраны государственной границы (СОГГ).

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Нелегалов встретили в пограничной зоне, относящейся к Швенчёнскому, Вильнюсскому, Шальчининкскому и Варенскому районам. Для наблюдения за приграничными территориями СОГГ использовала служебный вертолет и самолеты партнеров — Польши и Латвии.

По информации пограничников, зафиксированы случаи, когда в Литву намеревались попасть лица, которые уже пытались нелегально перейти границу.

По данным Департамента статистики Литвы, с начала 2021 года литовские пограничники задержали 4.122 нелегала, прибывших с территории Беларуси, — примерно в 50,9 раза больше, чем за весь 2020-й (81 человек).

Среди задержанных граждане Ирака (2.799), Республики Конго (200), Камеруна (131), Сирии (130), Ирана и России (по 91), Афганистана (83), Гвинеи (79), Беларуси (70), Шри-Ланки (67), Индии (62), Нигерии (31), Того и Турции (по 25), Кот-д`Ивуара, Пакистана (по 23), Демократической Республики Конго и Мали (по 19), Гамбии (18), Сомали и Таджикистана (по 17), Сенегала (16), других стран (86).

Как сообщалось, 2 июля Литва объявила режим экстремальной ситуации в связи с потоком нелегалов из Беларуси . Такой режим облегчит правовое обеспечение необходимых действий и координацию усилий органов власти, привлечение дополнительных сил, в том числе использование средств госрезерва, отмечается в сообщении МВД Литвы.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявляла , что «против Литвы ведется гибридная война, а нелегальная миграция — одно из средств».

Ранее сообщалась, что белорусская сторона делает вид, что проблемы не существует .

19 июля Александр Лукашенко предложил помощь за деньги в борьбе с нелегальными мигрантами. На что в МИД Литвы категорично ответили . «Это не помощь, это шантаж», — передала DELFI слова министра его пресс-секретарь Витауте Шмайжите.

По данным литовских властей, на комплексные мероприятия по противодействию нелегальной миграции (оборудование забора, интеллектуальное наблюдение за границей, усиленный погранконтроль вместе с союзниками по ЕС) может потребоваться до полумиллиарда евро.

По неофициальной информации, 6 августа иракские самолеты прибыли в Минск пустыми и забрали пассажиров на обратный рейс.

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