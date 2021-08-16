Латвия: многие мигранты хотят вернуться в Ирак, но белорусы толкают их через границу силой

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Многие мигранты на границе Латвии и Беларуси сообщали о желании как можно скорее попасть домой, но их выталкивали из Беларуси силой. Об этом заявил начальник Госпогранохраны Гунтис Пуятс.

Foto: Saeimas administrācija

Как сообщает LETA, к полуночи воскресенья погранохрана вернула в Беларусь 395 нарушителей границы, которые пытались нелегально попасть в Латвию. Самое большое число мигрантов было зафиксировано в четверг — 101 человек. В другие дни латвийскую границу пытались пересечь в среднем около 50 человек.

«Если удается зафиксировать лица в момент пересечения границы, то указываем им, что это преступление и призываем отказаться от совершения преступления. Если не выходит, то проводим мероприятия, чтобы это не произошло», — приводит DELFI слова Пуятса.

Каждый случай пересечения границы оценивается индивидуально. До сих пор было принято одно решение о принятии лица с нарушениями движения, которое не могло о себе позаботиться, рассказал офицер. Мигранты несли этого человека на руках через границу.

Пуятс отметил, что мигранты недовольны нынешней ситуацией и многие сообщали, что хотят скорее попасть обратно домой в Ирак, но белорусы их толкали через границу силой.

 

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Тэги: Беларусь-Латвия-граница нелегальные мигранты Персона: Гунтис Пуятс

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