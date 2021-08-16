На восстановление будславского костела собрано более миллиона рублей

На восстановление пострадавшего от пожара костела Успения Пресвятой Девы Марии в Будславе (Мядельский район Минской области) собрано более 1 млн рублей, сообщает телеграм-канал «Восстановим Будслав вместе!», созданный в приходе для координации желающих помочь в ликвидации последствий происшествия.

В начале августа около костела уложили дорожные плиты для подвоза материалов и подготовили площадку для строительного крана. Была доставлена партия металла, которым будут устилать верх святыни взамен сгоревшей крыши.

Как сообщалось, пожар в национальном санктуарии случился 11 мая. Обрушилась крыша храма, икону Матери Божьей Будславской, Святые Дары и другое имущество успели вынести. В тот же день Конференция католических епископов Беларуси обратилась к людям за помощью в сборе средств на восстановление костела, были открыты специальные счета.

12 мая была создана спецкомиссия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и восстановлению будславского костела. Тогда же было получено разрешение на разбор остатков кровли. С тех пор клир костела и волонтеры разобрали обгоревшие части, начали просушивать внутреннее убранство святыни и орган, установили внутри контроллеры влаги, очистили крышу от мусора и углей, разобрали подвалы. В конце мая — начале июня костелу сделали временную крышу, а также систему отвода дождевой воды. Ликвидировать последствия пожара продолжают до сих пор.