Евро существенно укрепляется утром на первых торгах недели
Европейская валюта существенно укрепляется на открытии торгов на БВФБ 16 августа.
Так, евро добавляет 0,0132 пункта и торгуется на уровне 2,9477 белорусского рубля.
Две другие основные иностранные валюты падают:
- доллар на 0,0051 пункта — 2,4974 белорусского рубля;
- российский рубль на 0,0031 пункта — 3,4027 белорусского рубля за 100 российских.
Раннее сообщалось, что минувшая рабочая неделя (9-13 августа) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала
В январе-июле 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю
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