Евро существенно укрепляется утром на первых торгах недели

Европейская валюта существенно укрепляется на открытии торгов на БВФБ 16 августа.

Фото pixabay.com

Так, евро добавляет 0,0132 пункта и торгуется на уровне 2,9477 белорусского рубля.

Две другие основные иностранные валюты падают:

доллар на 0,0051 пункта — 2,4974 белорусского рубля;

российский рубль на 0,0031 пункта — 3,4027 белорусского рубля за 100 российских.

Раннее сообщалось, что минувшая рабочая неделя (9-13 августа) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала падением четырех из пяти иностранных валют , за которыми наблюдают Naviny.by.

В январе-июле 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю снизился на 3,07% (с 2,5789 до 2,4997). Это четвертый показатель на территории бывшего СССР.

Читайте также: