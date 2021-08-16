Украина помогла вывезти из Афганистана граждан Беларуси
Украина помогла вывезти из Афганистана граждан ряда стран, в том числе Беларуси.
Как отметил в Twitter глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, что дислоцированные в Афганистане украинские самолеты вывезли из Кабула граждан Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Украины, Хорватии.
«Мы не бросаем своих людей и помогаем другим. В случае дальнейших запросов сделаем все возможное, чтобы помочь украинцам и иностранцам», — написал Кулеба.
15 августа радикальное исламское движение «Талибан» полностью
Как сообщил 15 августа пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, находящиеся в Афганистане белорусские граждане