МИД: белорусам в Афганистане надо обращаться в посольство в Таджикистан

Граждане Беларуси, которые находятся в Афганистане, могут обращаться за помощью в белорусское посольство в Таджикистане, сообщил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

«Безусловно, Министерство иностранных дел следит за развитием ситуации в Афганистане. Физически там нет нашего посольства. Но по совместительству эту страну курирует посольство Республики Беларуси в Таджикистане», — сказал Глаз в эфире программы «Контуры» на телеканале ОНТ.

По его словам, сограждане могут обращаться туда по консульским вопросам либо за оказанием иного возможного содействия.

15 августа радикальное исламское движение «Талибан» полностью взяло Афганистан под контроль .