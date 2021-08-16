Посол США в Польше встретился с Кристиной Тимановской

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Временный поверенный в делах США в Польше Бикс Алиу встретился с белорусской бегуньей Кристиной Тимановской, которая находится в стране по гуманитарной визе после скандала на Олимпийских играх в Японии.

Фото из микроблога посла

Спортсменка «мужественно сказала правду, что вынудило ее бежать от режима Лукашенко», написал дипломат в «Твиттере».

«Соединенные Штаты поддерживают белорусский народ и благодарят Польшу и Японию за оперативную помощь этой отважной спортсменке», — подчеркнул Алиу, сопроводив сообщение совместной фотографией.

4 августа белорусская бегунья прибыла из Токио через Вену в Варшаву. Посольство Польши в Японии выдало спортсменке гуманитарную визу. Польские власти обещали содействовать продолжению ее спортивной карьеры.

Ранее Белорусский фонд спортивной солидарности (BSSFзаявил, что Кристину насильно вывозят из Токио.

В НОК утверждают, что решение было принято «по заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием» спортсменки. Позже появилась аудиозапись «уговоров» со стороны официальных лиц белорусской делегации, что спортсменка тихо и добровольно покинула Олимпиаду.

Команда Народного антикризисного управления заявила, что уже подключает дипломатические службы стран Евросоюза для предоставления международной защиты спортсменке.

 

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Тэги: инцидент с Тимановской Персона: Кристина Тимановская Бикс Алиу

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