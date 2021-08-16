Официально: иммунитет к коронавирусу имеют 38% белорусов

Иммунитет к коронавирусу COVID-19 имеют около 38% белорусов, сообщил заместитель министра здравоохранения — главный санитарный врач Александр Тарасенко.

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«Мы проводили исследование, совместное с научно-исследовательским институтом имени Пастера, Санкт-Петербург, Российская Федерация. Наши майские совместные исследования показали, что в среднем имеет иммунитет у нас 38% населения», — сказал Тарасенко в эфире программы «Неделя» на канале СТВ.

По его словам, новое исследование будет проведено в конце августа, чтобы видеть, что происходит в результате вакцинации населения, оценить инфекционный, послеинфекционный иммунитет. Главный санитарный врач страны ожидает улучшения показателей.

Чтобы ситуация с заболеваемостью коронавирусом была под контролем, уровень иммунитета должен быть значительно выше, «это 90% и более», заявил врач.

«Мы говорим о том, что вакцинировать надо 60% населения, во всяком случае, числа подлежащих. У нас пока не вакцинируется население от года до 18 лет. Должен сыграть существенную роль и послеинфекционный иммунитет», — отметил чиновник.

При этом с учетом «захода» на территорию Республики Беларусь новых мутировавших вирусов, штаммов «у нас, конечно же, не отмечено снижение» заболеваемости коронавирусом.

В ноябре 2020 года заместитель премьер-министра Игорь Петришенко оценил популяционный иммунитет в Беларуси после первой волны на уровне 15-20%.

По данным Минздрава на 15 августа, ковид выявлен у 461.303 человек, или у 4,9% населения. Смертность составила 0,8% (3.604 человека).

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